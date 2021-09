Une année 2020 "fructueuse pour le commerce agroalimentaire de l'UE"

Aussi bien les importations que les exportations UE de produits agroalimentaires ont augmenté en valeur en 2020, selon le dernier rapport de la Commission européenne sur le commerce agroalimentaire. Ces augmentations ont eu lieu alors que globalement les exportations et importations connaissaient une forte baisse due à la pandémie de Covid-19 qui a ralenti le commerce mondial.

"L'année 2020 a été une année exceptionnellement difficile, mais fructueuse pour le commerce agroalimentaire de l'UE, qui a atteint une valeur totale de 306 milliards d'euros": 184 milliards d'euros pour les exportations (+1,4 % par rapport à 2019) et 122 milliards d'euros pour les importations (0,5 %), annonce l'exécutif européen mercredi. Comparativement à d'autres domaines commerciaux, celui de l'agroalimentaire européen a été relativement résilient à travers la crise, observe le rapport. Ses produits représentaient en 2020 9% de la valeur totale des biens exportés par l'UE, ce qui place l'agroalimentaire en quatrième place dans les biens exportés, derrière les machines et véhicules, les autres biens manufacturés et les produits chimiques.