Bureaux: l’immeuble Quatuor est livré à Bruxelles

Befimmo, maître d’ouvrage du projet, et Besix, l’entrepreneur en charge de sa construction, annoncent la livraison de l’immeuble Quatuor. Situé dans le quartier Nord de Bruxelles, l’ensemble comprend quatre bâtiments reliés les uns aux autres par un vaste jardin intérieur, ouvert au public et conçu comme une oasis de verdure et de calme. Offrant 60.000 m² d’environnements de travail, le projet a été conçu afin d’être passif et de se conformer aux standards les plus élevés en matière d’innovation et de performances environnementales. Dessiné par les architectes de Jaspers-Eyers, le bâtiment produira 30 % de son énergie sur site.