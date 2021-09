Sporting de Charleroi: Ilaimaharitra, Andreou et Knezevic ont participé à la séance collective

Les trois joueurs ont de nouveau participé aux différentes mises en place, même si Knezevic, qui s’était déjà entraîné avec le groupe la veille, tout comme Ilaimaharitra, a dû écourter la séance. La plupart des internationaux sont attendus ce jeudi, sauf Descotte, déjà rentré, et Nicholson, qui doit encore affronter le Costa Rica avec la Jamaïque.

Ce mercredi, à quatre jours du déplacement à Gand, Edward Still a récupéré quelques joueurs. Anass Zaroury s’est encore contenté de courir, en compagnie de Ken Nkuba. Par contre, Stefan Knezevic (ménagé en fin de séance), Stelios Andreou mais aussi Marco Ilaimaharitra ont participé aux différents démarquages. Le Malgache, remis de sa blessure aux ischios, a mis le pied sans retenue et a même inscrit son petit but.

Anthony Descotte, buteur avec la sélection belge U19 contre le Portugal (0-2), est déjà de retour, trois jours après le partage contre la République Tchèque (3-3), où il est monté au jeu en fin de rencontre. Martin Wasinski, qui avait inscrit un tir au but décisif contre la Suède (0-0, 4-5 t.a.b) en tournoi avec les U18, et Mehdi Boukamir, réserviste ce match-là, devraient effectuer, eux, leur retour ce jeudi.