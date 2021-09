Entreprises: ils ont troqué leur voiture contre une solution de mobilité plus douce

Ingénieur en recherche et développement pour la société Samtech, absorbée par le géant Siemens et située sur le parc scientifique de Liège, Philippe Dumoulin a fait le choix en 2018 d’abandonner définitivement son 4 × 4 pour un vélo électrique. Les kilomètres qui séparent son domicile à Tilff de son lieu de travail, il les parcourt aujourd’hui à la force de ses mollets. « C’est une décision que j’ai prise à la base pour ma santé. Je ne suis pas un grand sportif, mais je souhaitais me remettre en forme. C’est alors que j’ai décidé d’aller au travail à vélo. J’ai d’abord testé un modèle grâce à une offre proposée à l’époque par la Région wallonne. J’ai été totalement séduit, donc j’ai franchi le cap et je ne le regrette absolument pas. Rien qu’en termes d’économie de carburant, je suis gagnant. Et quand je vois les embouteillages qu’il peut y avoir le matin, je vous assure que je ne reviendrais pour rien au monde à ma voiture. »