«Les Zèbres sont sur la bonne voie»

S’il s’attendait à avoir son mot à dire sur le terrain en début de saison avec le Sporting, Gaëtan Hendrickx n’est pas parti avec un sentiment amer. Et alors que les hommes d’Edward Still ont décroché un deuxième succès il y a dix jours, il sent qu’un vent nouveau souffle sur les Zèbres. Et dans le bon sens. « Pour l’instant, il faut un peu le temps que la sauce prenne, la machine n’est peut-être pas encore bien rodée, mais j’ai l’impression qu’ils sont sur la bonne voie. Ce que je ressens, c’est que ça fait longtemps que les joueurs n’avaient plus pris autant de plaisir sur le terrain. C’est le discours qui ressortait après le match à OHL (1-1), où le jeu avait été très fluide. J’espère que ça prendra vite et que ce petit brin de chance qu’il manque parfois arrivera. »