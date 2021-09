Quand les femmes arabes menaient la danse

Incitation à la débauche ». Tel est le chef d’accusation dont sont de plus en plus régulièrement ciblées les actrices et chanteuses égyptiennes. Ce fut le cas de l’actrice Rania Youssef dont la robe avait suscité un tollé lors du Festival du film du Caire 2018. Elle était transparente… Au niveau des jambes. Afin d’éviter le procès, l’actrice avait dû s’excuser publiquement. Quelques mois plus tôt, la chanteuse Leïla Amer était envoyée en détention pour un clip jugé trop osé – elle y faisait la danse du ventre…