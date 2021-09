Gaëtan Hendrickx: «Still, qui est un geek du foot, est un coach qui me convenait, dommage»

C’est sur la longue route (environ 1h25) du retour de son entraînement que Gaëtan Hendrickx nous a donné de ses nouvelles, lui qui a accepté de relever le défi que lui offrait Deinze en D1B. Une situation devant bientôt se décanter, alors que Gaëtan et son épouse ont connu un vrai parcours du combattant pour dégoter une crèche pour Julia, leur fille de 10 mois, à mi-chemin entre Deinze et Nivelles, leurs lieux de travail respectifs. « On en a contacté au moins 30, c’est plus difficile à trouver qu’une maison ! » Une situation familiale qui est loin d’être étrangère à son choix de carrière…

Gaëtan, vous venez de quitter Charleroi après cinq années au club. Ce départ était inévitable ?