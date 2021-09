Le gazoduc Nord Stream 2 voit enfin le jour: un chantier à 10 milliards

Le gazoduc doit doubler les capacités de son grand frère Nord Stream 1. Et donc acheminer davantage de gaz russe vers l’Allemagne puis vers le reste de l’Europe. Derrière ce chantier de 10 milliards d’euros : un complexe imbroglio économico-diplomatique

Vladimir Poutine le voulait. Russes et Allemands l’ont fait. Le chantier de Nord Stream 2, ce nouveau gazoduc sous la Baltique devant approvisionner l’Europe en gaz russe mais vieux sujet de tensions entre Washington et Moscou, est sur le point d’être achevé. La dernière section a été posée au fond de la mer. Après bien des retards depuis le lancement des travaux en avril 2018, l’inauguration de ce projet de 10 milliards d’euros pour une capacité annuelle de 55 milliards de m3, orchestré par le géant russe Gazprom, devrait intervenir d’ici la fin de l’année. Sans doute en présence du chef du Kremlin et d’… Angela Merkel.