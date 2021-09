Un monde de Laura Wandel, bientôt sur nos écrans

Des années après avoir quitté ceux de l’IAD, Laura Wandel retrouve les bancs de l’école, à Bruxelles, pour un film made in Belgium : Un monde.

Un monde, c’est aussi celui du rejet et des mécanismes de violence qui s’opèrent dans les cours de récré. - DR.

Quitter le monde des siestes de l’après-midi pour jouer dans la cour des grands, voilà la grande aventure qui attend Nora, six ans. Mais quelque part entre le temps de l’innocence et l’âge de la raison, c’est à un problème d’adulte que Nora va être confrontée. Témoin du harcèlement dont est victime son grand frère, la fillette se retrouve tiraillée entre son besoin de s’intégrer, le secret qu’elle a promis de garder, et la nécessité d’agir.

Un monde, ce monde, n’est pas uniquement celui des odeurs de craie et des pique-niques oubliés, c’est aussi celui du rejet et des mécanismes de violence qui s’opèrent dans les cours de récré.