Le Codeco approuve une nouvelle stratégie contre le terrorisme et le radicalisme

Le comité de concertation réuni mercredi pour traiter de sujets non-covid a approuvé une nouvelle stratégie de lutte contre le terrorisme et le radicalisme, annoncent la ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden et l’Organe de Coordination pour l’Analyse de la Menace (Ocam).

Cette nouvelle stratégie succède au plan d’action radicalisme (plan R), adopté en 2005. Elle est davantage axée sur la prévention. L’Ocam conserve son rôle de coordinateur.

« Ce qui est nouveau, c’est que le cadre de cette collaboration a été développé en une stratégie nationale, qui a été officiellement approuvée par le gouvernement fédéral et par les gouvernements des Communautés et Régions », détaille l’Ocam dans un communiqué. « Un autre élément important est que cette stratégie traite de manière égale toutes les formes d’extrémisme et de terrorisme, qu’elles soient d’inspiration religieuse (djihadisme, ndlr) ou idéologique (extrême-droite, ndlr). »