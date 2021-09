Standard: Merveille Bokadi entrevoit le bout du tunnel

Un peu moins de cinq mois après sa terrible rupture du tendon d’achille, le défenseur du Standard Merveille Bokadi se rapproche de plus en plus d’un retour.

Ce soir-là, le 3 février 2020 dans un derby liégeois au délicieux parfum d’antan, Merveille Bokadi avait placé le Standard sur les rails d’une qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe de Belgique, en inscrivant, sur la pelouse sérésienne, gorgée d’eau, son quatrième but personnel en un peu plus de trois semaines. Le défenseur congolais était alors au sommet de son art, costaud sur le plan défensif et décisif offensivement, s’érigeant comme l’élément le plus fiable et régulier d’une équipe du Standard en pleine tourmente.