A la veille du défi de Remco Evenepoel chez les professionnels, les deux juniors engagés par Carlo Bomans ont raflé les deux plus belles médailles sur le chrono et Trente. Une démonstration qui confirme le talent d’une nouvelle génération dans la discipline du contre-la-montre où la Belgique n’était nulle part voici cinq ans.

A l’ombre de bâtiments modernes qui fleurissent dans la « nouvelle » cité de Trente, la Brabançonne a résonné entre les murs, telle une ode à cette nouvelle génération du cyclisme belge qui n’en finit pas de déverser sur le bitume des talents de haut vol. Plus que des promesses, ces juniors affirmés ont déjà des plans de carrière, des idées, une aisance, un aplomb considérable à l’image de Cian Uijtdebroeks dont on dirait qu’il sort de la fac de droit et non des humanités.