Conférence sur l'emploi - Le patronat appelle à ouvrir un débat plus large

A l'issue de la première conférence sur l'emploi organisée ces mardi et mercredi à l'initiative du ministre fédéral Pierre-Yves Dermagne avec pour thème les fins de carrière harmonieuses, les organisations patronales (FEB, UCM, Unizo, Unisoc et le Boerenbond) appellent à ouvrir un débat plus large.

La priorité de cette première édition portant sur des fins de carrière harmonieuses pour parvenir à des carrières n'obligent pas les travailleurs plus âgés à prendre une retraite anticipée.

Un choix qualifié d"'étrange" par les organisations patronales, qui estiment que "pour atteindre un taux d'emploi de 80% et relever les énormes défis auxquels notre marché du travail est confronté, on ne peut pas se limiter à la fin de carrière".

"Au lieu de bricoler à la marge, il faut mener un débat plus large sur l'ensemble de la carrière, l'activation de l'ensemble du potentiel de travail et les défis du marché du travail dans la perspective de la relance et des évolutions de l'économie et de la société", affirment-elles. Elles ont dès lors formulé quelques propositions de réformes qu'elles jugent prioritaires.