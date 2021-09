Bourse de Bruxelles - Les marchés sont repartis à la baisse dans le sillage de Wall Street

Wall Street repartant à la baisse, le Bel 20 et ses voisins européens faisaient de même mercredi après-midi après avoir effacé une partie de leurs pertes matinales. Notre indice de référence reculait finalement de 1,51% à 4.229,81 points avec 17 de ses éléments en baisse. Ceux-ci étaient emmenés par UCB (94,30) et arGEN-X (282,50) qui chutaient de 3,12% et 2,72%, Solvay (110,60) et Galapagos (51,12) cédant 0,85% et 0,16%. AB InBev (49,70) était négative de 1,02%, KBC (71,90) et Ageas (41,72) de 0,61% et 2,43%, Aedifica (117,20) et Cofinimmo (133,80) abandonnant 2,17% et 1,83% en compagnie de WDP (37,78), en baisse de 1,72%. Sofina (362,80) avait ramené sa perte à 1,36% tandis que Colruyt (48,13) se distinguait toujours et portait son avance à 1,35%, rejointe par Elia (105,70) et Proximus (16,97) qui terminaient 0,57% et 1,34% plus haut que mardi. Telenet (31,40) perdait 1,44%, Orange Belgium (19,58) et Bpost (8,11) se dépréciant par ailleurs de 1,51% et 1,04%. Aperam (51,64) et Umicore (54,14) reculaient de 1,97% et 1,81%, Ackermans (151,20) et GBL (95,52) de 0,98% et 1,57%.