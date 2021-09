Coronavirus - Avec une route Bruxelles-Dubaï rentable depuis cet hiver, Emirates se veut optimiste

Malgré la pandémie de coronavirus, la liaison entre Dubaï et Bruxelles opérée par la compagnie aérienne Emirates est rentable depuis l'hiver dernier, selon le constat dressé mercredi par la direction de la filiale belge du transporteur émirati. Celle-ci a réduit de nombreux coûts, se séparant au passage de huit collaborateurs en Belgique (pour 21 autres encore actifs), ce qui lui permet de voir les prochains mois avec un certain optimisme. Qui plus est avec l'Exposition universelle qui débutera à Dubaï le 1er octobre prochain.