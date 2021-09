Concerts et covid safe ticket: «Le public adhère!»

Dans les salles de concerts et auprès des organisateurs qui, pandémie et restrictions obligent, ont développé une sorte d’expertise propre, le pass sanitaire est une donnée acquise.

La situation ne sera pas très différente de celle des festivals qui, à partir du 13 août dernier, ont pratiqué le covid safe ticket. Ils auront aussi servi de banc d’essai pour la saison qui débute. Et comme nous l’explique Paul-Henri Wauters, directeur du Botanique où les Nuits débutaient ce mercredi, l’idée qu’il faille montrer patte blanche avant de pouvoir entrer dans la Rotonde ou l’Orangerie n’irrite pas vraiment. Moins que dans l’horeca et même, elle rassure : « Depuis que nous avons annoncé “covid safe ticket”, on a très, très peu de gens qui souhaitent un remboursement, et à côté, on retrouve un rythme de vente normal. En dehors de toute considération qu’on peut avoir sur une telle disposition, ça montre que le public adhère. »