Pass sanitaire: Bruxelles s’y prépare, la Wallonie et la Flandre ne l’excluent pas

Covid Safe Ticket, suite et pas fin. Au moment d’écrire ces lignes, on attendait toujours la fumée blanche du côté du Comité de concertation devant valider définitivement l’accord de coopération visant à prolonger le « CST » jusqu’au 31 octobre et à élargir son champ d’application à l’avenir. Certains évoquaient des « soucis techniques » au fédéral, alors qu’au fédéral, on assurait simplement être en train d’attendre le « go » de certaines entités fédérées. Sans préciser la ou lesquelles.

Il n’empêche, l’accord de coopération est une réalité et à Bruxelles, le gouvernement s’attelle déjà à la rédaction de l’ordonnance de mise en œuvre du pass sanitaire. L’accord de coopération conclu entre les entités du Royaume fixe en effet un cadre général – les secteurs auxquels le Covid Safe Ticket peut s’appliquer, l’âge minimal… A charge pour chaque Région, ensuite, de définir les modalités précises d’utilisation.