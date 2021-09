Les attentes de l’UE envers les talibans: «Cela a très mal commencé»

Le contraire aurait été une surprise ; ce que l’on a vu, n’en est pas une… » Les Européens ont bien dû constater que le scénario du pire s’est bel et bien matérialisé, sans heureuse surprise, comme le dit Peter Stano, porte-parole de l’UE pour les Affaires étrangères : le gouvernement provisoire annoncé mardi soir par les nouveaux maîtres de l’Afghanistan ne répond pas aux « espoirs » des Européens… ni aux « promesses » des talibans eux-mêmes, qui s’étaient engagés à former un exécutif plus inclusif.