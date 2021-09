US Open: Félix Auger-Aliassime, la solidité de l’érable

À Montréal, leur cité natale, la fête est totale. Félix Auger-Aliassime a imité sa jeune compatriote Leylah Fernandez et rejoint le dernier carré de Flushing. Il y défiera Daniil Medvedev, avec cette audace décomplexée qui a fait souffler une brise rafraîchissante sur New York.

Il a fêté ses 21 ans le 8 août dernier, le jour où Roger Federer est entré dans le club des quadras. Mais au fil de cet US Open où les ados balaient le court Arthur Ashe d’un vent d’insouciance, on ne peut même plus parler de précocité. Félix Auger-Aliassime (qui en est déjà à son 13e Majeur) défiera Daniil Medvedev ce vendredi, en demi-finale d’un Grand Chelem qui avait célébré son éclosion au plus haut niveau il y a une douzaine de mois (1/8e de finale face au futur vainqueur Dominic Thiem).