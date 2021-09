Faut-il jeter Tintin, Astérix ou Lucky Luke au bûcher?

Là où on brûle des livres, on finit aussi par brûler des hommes », a dit l’écrivain allemand du XIXe siècle Heinrich Heine. Propos à la fois historiques (l’Inquisition) et prophétiques : le 19 mai 1933, sept avant la création d’Auschwitz, les nazis jetèrent au bûcher, Opernplatz, à Berlin, des milliers d’ouvrages de Marx, Freud, Zweig, Brecht et autres auteurs considérés comme « dégénérés ».

Y aurait-il toutefois des autodafés vertueux ? En 2019, un Conseil scolaire catholique de l’Ontario a brûlé une trentaine de livres pour la jeunesse dont les propos étaient jugés racistes à l’égard des Amérindiens canadiens. La manifestation, qui se voulait éducative, impliquait une « purification par la flamme ». Les « cendres du racisme » – dixit la responsable de la cérémonie – ont d’ailleurs servi d’engrais pour planter un arbre.