Pass sanitaire: n’aurait-il pas été plus «honnête» de rendre la vaccination obligatoire?

La question de l’obligation vaccinale contre le covid a été évoquée de loin en loin au cours de la longue crise sanitaire, mais sans vraiment trouver de porte-voix. Elle se repose aujourd’hui, alors que tout indique que le pass sanitaire devrait prochainement entrer en vigueur à Bruxelles dans les bars, restaurants, discothèques et autres endroits publics. Et entraîne avec elle une foule d’autres questions : qui va contrôler qui ? de quel droit ? comment se prémunir des fraudes ? Sans compter le coût économique pour Bruxelles si les autres Régions ne sont pas solidaires et le risque que ce virus habitué à voyager ne leur revienne comme un boomerang.