Biélorussie – Belgique: les Diables rouges gèrent calmement leur avance (direct 0-1)

Les Diables rouges affrontent la Biélorussie ce mercredi à Kazan, en Russie, pour leur dernier match du triptyque de septembre. Roberto Martinez doit aligner une équipe largement remaniée pour terminer ce rassemblement de septembre sur un 9 sur 9.

Mardi, l’Union belge a annoncé que Thibaut Courtois, Axel Witsel et Yannick Carrasco retournaient dans leur club. La veille, Romelu Lukaku, Jan Vertonghen, suspendus ainsi que Thomas Meunier avaient déjà quitté le centre national de Tubize. Ces forfaits s’ajoutaient à ceux de Kevin De Bruyne, Dries Mertens, Thomas Vermaelen et Jérémy Doku, non sélectionnés, et de Thorgan Hazard qui avait quitté la sélection car « pas prêt physiquement » alors qu’il se remet d’une blessure à la cheville.