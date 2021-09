Mode d’emploi: le président élu à la majorité simple

L’élection du nouveau conseil d’administration du Comité olympique et interfédéral belge (COIB) se déroulera ce vendredi 10 septembre à l’Auditorium 44, à Bruxelles. Y prendront part 39 fédérations olympiques (dont les voix compteront double) et 42 non olympiques ainsi que 4 membres individuels, à savoir les membres belges du CIO Pierre-Olivier Beckers et Ingmar De Vos et les représentants de la commission des athlètes Tom Goegebuer et Jill Boon.

Pour le poste de président

Le vote se déroulera à la majorité simple, c’est-à-dire qu’il faudra la majorité des voix plus une pour être élu, en tenant compte des abstentions toujours possibles. Les fédérations olympiques ne peuvent pas scinder leurs voix.