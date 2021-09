Présidence du COIB: dans les coulisses du duel entre Rakels et Saive

Le 8 juillet dernier, c’est une petite bombe qui est tombée dans le jardin de Jean-Michel Saive. Alors qu’il voyait se poindre la date limite du dépôt des candidatures à la présidence du Comité olympique et interfédéral belge (COIB), fixée au 10 juillet, avec la probabilité de plus en plus grande de se retrouver comme seul prétendant à la succession de Pierre-Olivier Beckers, puisque personne ne l’avait « challengé » depuis sa déclaration d’intention tombée le 8 septembre 2020, il a été surpris, comme tout le monde, en apprenant que quelqu’un allait finalement relever le défi de s’opposer à lui. Ce jour-là, à 48 heures de la clôture, Heidi Rakels a décidé de sortir du bois.