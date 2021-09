Dans les cartons de la Stib, un tram de Bockstael à l’ULB

Dans les cartons de la Stib, la prolongation de la ligne de tram Tour et Taxis-gare Centrale jusqu’à Ixelles. Et une rocade Ouest, en tram aussi.

Ramener les usagers à bord, cela passe aussi, insiste le patron de la Stib, par l’amélioration de l’offre. Une réflexion permanente, « qui n’a jamais été impactée par la crise sanitaire », souligne Brieuc de Meeûs. Et que le changement climatique rend chaque jour plus nécessaire. « La rentrée est une formidable opportunité pour relancer ça. Le Covid a fait un peu d’ombre à cette énorme problématique climatique, qui nous oblige à l’urgence. Evidemment que le transport public est une des solutions qui peut contribuer à contrôler cette catastrophe qui arrive. Les inondations, les tempêtes, ne sont que les prémices de choses peut-être beaucoup plus graves qui pourraient arriver. La Stib doit être capable de répondre à la demande qui, j’espère, va être croissante, parce que les gens vont prendre conscience de l’urgence climatique. C’est un défi, aussi bien en termes de volume que de qualité de notre offre. »