Seraing-Standard avec des fans rouches, mais pas officiellement

Le RFC Seraing réalisera-t-il dimanche face au Standard la plus grosse affluence de son histoire? Non. Car l’obligation de proposer un certain nombre de places assises a diminué de moitié la capacité initiale du stade Hubert Freson. Par contre, il est probable et même certain qu’il s’agira du meilleur taux d’occupation. La grande tribune, dite «de l’échelle» affichera sold out. Les 2.175 sièges ont trouvé acquéreurs. Quant à l’autre tribune assise, rue de la Boverie, elle sature: 1.800 places vendues. Pour la petite histoire, les responsables administratifs de Seraing se sont même vus devant l’obligation de refuser des demandes de scouting émanant, tenez-vous bien, de l’Atalanta Bergame, l’Eintracht Francfort, du Fortuna Düsseldorf, de Vitesse Arnhem, du FC Ingolstadt et de Southampton.