Personnel soignant: «Le boum salutaire, c’est la vaccination obligatoire»

Au rayon « sujets touchy », l’obligation vaccinale figure incontestablement en tête de gondole. La France, l’Italie, la Grèce, l’Australie ou encore les Etats-Unis ont franchi le cap pour le personnel de santé. A chaque fois, les débats ont braqué une partie des professionnels concernés (mais pas tous) ou les défenseurs des droits fondamentaux (mais pas tous, non plus). Quid de la Belgique ? L’idée, on le sait, n’est plus une option. Adoptée le 14 juillet par la Conférence interministérielle (fédéral, régions communautés), elle a été bétonnée par le Codeco du 20 août. Longtemps réticent, Frank Vandenbroucke en a, depuis, fait une de ses priorités, actant, au passage, l’échec de la stratégie de sensibilisation.