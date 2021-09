Alexis Saelemaekers optimiste pour son avenir en sélection: «Ça doit être bon»

Les Diables rouges se sont imposés sur le plus petit des écarts (0-1) contre la Biélorussie pour la 6e journée des qualifications en vue du Mondial 2022 mercredi à Kazan, en Russie. Dennis Praet a inscrit le seul but de la rencontre en première période (33e). Au classement, la Belgique reste en tête avec 16 points devant la Tchéquie et le pays de Galles, accroché par l’Estonie, qui comptent tous les deux 7 points.

« J’ai donné le maximum sur les trois matchs. Cela a payé à plusieurs reprises », commentait Alexis Saelemaekers au micro de la RTBF. « Je suis très fier d’avoir marqué dans notre stade national. On est reparti avec les trois points ce mercredi soir et c’était important.