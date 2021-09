Procès des attentats de Paris: le show d’Abdeslam fait la une des médias

Ce mercredi s’ouvrait le procès des attentats de Paris. Un moment historique qui fait la une de nombreux médias ce jeudi. Les premiers mots du principal accusé, Salah Abdeslam ont été largement commentés.

« Tout d’abord, je tiens à témoigner qu’il n’y a pas de divinité à part Allah et que Mohamed est son serviteur et son messager. » Dans ses colonnes, Le Soir ouvre son compte rendu de la première journée d’audience par les mots de Salah Abdeslam et analyse : « Dès le prélude, le doute n’est déjà plus permis : le principal accusé des massacres qui ont fait 130 morts rejette la justice des hommes. »