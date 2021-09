Le dérapage incontrôlé de la voiture de fonction du président de l’APD, David Stevens

La Commission Compta de ce jeudi se penche sur la gestion du parc automobile des institutions « à dotation ». Dans un rapport, on y acte la voiture président de l’APD, pourtant jugée illégale par la Cour des Comptes.

Ce n’est pas tous les jours que l’on évoque les travaux de la Commission Comptabilité de la Chambre. La séance, publique, de ce jeudi mérite néanmoins un petit détour. A l’agenda : l’examen du « rapport final provisoire du groupe de travail Parc automobile ». Composé de plusieurs experts, ce groupe fait écho à la volonté du parlement de réduire et « verdir » la flotte de véhicules de service et de fonction dans les institutions dites « à dotation ». Le Soir a pu consulter ce rapport, annoté des différentes remarques des institutions concernées.

On y apprend, par exemple, que ce parc automobile est composé au total de 6 véhicules de fonction, de 22 voitures prioritaires appartenant au Service d’enquêtes du Comité permanent P, et de 12 voitures de service appartenant à différentes institutions. Le groupe de travail propose, entre autres, la suppression (à terme) des véhicules de fonction et la constitution d’un « pool » commun de véhicules. Jusque-là, tout va bien.