Près d'un jeune diplômé sur six en moins se lance sur le marché du travail

Les jeunes diplômés sont 16% de moins que l'année dernière à se lancer sur le marché du travail. Et cela, malgré une hausse de 45% de postes à pourvoir par rapport à 2020 (et 30% par rapport à 2019), selon une enquête de Page Personnel dont les résultats sont publiés jeudi.

"Cette baisse significative du nombre de jeunes diplômés qui se lancent dans la vie active est problématique pour le marché du travail", explique le directeur exécutif de Page Personnel Belgique, Olivier Dufour. "Les employeurs peinent de plus en plus à recruter alors que nous avons rarement eu autant d'offres d'emplois en Belgique", soit 45 % de plus qu'en 2020 et 30 % de plus qu'en 2019.