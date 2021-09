L'entreprise informatique Oqton rachetée par des Américains

Oqton commercialise des logiciels de pilotage de la production (MOS - manufacturing operating system) basés sur le cloud et dirigés par l'intelligence artificielle. L'entreprise emploie quelque 90 personnes.

Quant à 3D Systems, cette société cotée en Bourse est spécialisée dans l'impression 3D et dans l'automatisation de la production industrielle.

Oqton devient le centre de recherche et développement responsable de la gestion et du développement de toutes les activités logicielles du groupe au sein de 3D Systems. Ben Schrauwen, le directeur général d'Oqton, dirigera ce pôle R&D avec ses équipes, qui opèrent principalement depuis Gand et Louvain. Oqton continuera d'exister en tant qu'organisation et plateforme indépendante au sein de 3D Systems, explique-t-on encore.