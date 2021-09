L’art en vitrine, de la Bourse à Kanal

Saurez-vous reconnaître les modèles des petites sculptures de Cathy Coëz? Dans le fond, le Penseur de Rodin, à sa droite, Persée tenant la tête de Méduse et à l’avant-plan, Laocoon (sans ses fils et le serpent). - D.R.

À côté de la Bourse et des terrasses accueillant de nombreux badauds, une vitrine étonne et attire les regards. Pas de nom, pas de présentoir, pas de comptoir, pas de produits mis en évidence mais un incroyable écheveau de bois, de pierre, d’aluminium créant une sorte de gigantesque fête foraine foutraque. Il s’agit là d’une œuvre de Tanguy Poujol installée dans une ancienne vitrine commerçante en attente de réaffectation. Le point de départ (ou d’arrivée selon le choix de chacun) du parcours Doppelgänger né d’une collaboration entre la Ville de Bruxelles, KANAL-Centre Pompidou et Openart.Today.