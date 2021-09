Voyages à l’étranger: plusieurs régions françaises sortent de la zone rouge

Bonne nouvelle pour la France. Trois régions de l’Hexagone sont désormais en zone orange sur la carte de l’ECDC. Il s’agit de la Normandie, des Pays de la Loire et du Centre-Val de Loire. Les trois Régions belges sont, elles, en zone rouge. Chez nos autres voisins : les Pays-Bas restent intégralement en zone rouge, le Grand-Duché en orange alors que l’Allemagne est divisée entre ces deux couleurs.

L’ECDC publie chaque jeudi une carte européenne basée sur le nombre d’infections et le pourcentage de tests positifs au cours des 14 derniers jours. Une région adopte la couleur rouge dans deux cas de figure : lorsque l’incidence, qui renseigne le nombre de nouveaux cas pour 100.000 habitants sur 14 jours, oscille entre 75 et 200, avec un taux de positivité supérieur à 4 % ou lorsque l’incidence est comprise entre 200 et 500, quel que soit le taux de positivité.