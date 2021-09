Niels Nkounkou, nouvelle recrue du Standard: «J’ai hâte de découvrir les supporters»

Niels Nkounkou a été présenté jeudi en début d’après-midi. L’arrière gauche français, prêté le dernier jour du mercato estival par Everton au Standard sans option d’achat, en a profité pour faire part de ses ambitions. « Je suis venu pour gratter du temps de jeu et de me battre pour gagner ma place dans l’équipe », dit-il d’entrée de jeu. Avant d’évoquer sa saison à Everton : « Je ne regrette pas ce choix car j’ai beaucoup appris aux côtés de Carlo Ancelotti, notamment au niveau de mon positionnement tactique. C’est lui qui avait su me convaincre de signer à Everton ». À ce moment-là déjà, le Standard suivait ses évolutions et avait souhaité l’enrôler après sa période marseillaise. « Les contacts étaient bien avancés avec Everton et c’était difficile d’effectuer marche arrière ».