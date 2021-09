Les premières convocations à destination des personnes immunodéprimées sont lancées. Le Conseil supérieur de la santé se penchera ensuite sur la vaccination complémentaire des plus de 65 ans. Côté politique, on ne fera rien sans évidences scientifiques. Et celles-ci évoluent de jour en jour.

Une troisième dose pour l’ensemble de la population ? Israël vient de le décider pour les plus de 12 ans. D’autres pays comme la France, l’Allemagne ou encore les Etats-Unis (qui ne l’ont pas encore formellement acté) vont prioriser les premiers vaccinés, il y a un peu plus de huit mois, qui figurent parmi les plus vulnérables. En Belgique, un avis du Conseil supérieur de la santé (CSS) est attendu la semaine prochaine sur cette dose supplémentaire pour les plus de 65 ans.