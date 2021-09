Vaccination: plusieurs scénarios envisagés pour administrer la troisième dose

La task force vaccination et les Régions ont déjà imaginé des plans permettant d’injecter une dose supplémentaire en fonction du timing et du nombre de personnes concernées.

Gouverner, c’est prévoir. La task force fédérale dédiée à la vaccination en a fait son précepte. Alors, même si la question de la 3e dose pour tous n’est pas complètement tranchée, des plans ont déjà été imaginés pour faire face à tous les scénarios. Le plus urgent, celui concernant les immunodéprimés dont la vaccination débutera dans les prochains jours est prêt. La liste des personnes concernées est établie sur base d’une compilation des patients relevés par les mutualités, par le registre du cancer – qui répertorie les personnes pour lesquelles un cancer a été diagnostiqué durant les trois dernières années – et par les médecins généralistes qui, depuis mercredi, peuvent y ajouter des patients non listés. A partir du 20 septembre, vous pourrez vérifier si vous figurez sur cette liste de patients sur www.myhealthviewer.be ou via https://www.masante.belgique.be.