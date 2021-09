Joyce Maynard: Eleanor, tout pour ses enfants

Le nouveau roman de Joyce Maynard, Où vivaient les gens heureux, est l’histoire d’une famille. Comme dans Where Love Goes, lui a fait remarquer un lecteur du premier jet. Nous n’en jugerons pas : cet ouvrage, publié en 1995, n’a pas été traduit. De toute manière, comme elle l’explique dans une note, « les différences les plus profondes entre cet ancien roman […] et celui-ci […] ne tiennent pas simplement aux personnages et aux événements, mais à l’autrice qui les a créés. Même personne. Changement de perspective. » Et perspective imprenable sur la vie d’une femme ainsi que de sa famille.