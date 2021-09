Avant toute chose, il vous faut du Ella Fitzgerald ! Cherchez « Summertime » sur votre plateforme de streaming ou sur votre étagère de CD. Ça y est ? Vous l’avez dans les oreilles, ce ton rayonnant et nostalgique à la fois, entre la douce torpeur d’un mois d’août, à l’ombre d’un figuier, et la profonde mélancolie d’une heureuse journée qui s’achève ? Ne cherchez pas plus loin : vous avez là, musicalement résumé, l’effet que nous fait Le plus bel été du monde.