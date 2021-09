Peter Praet: «Le débat s’ouvrira tôt ou tard sur l’impôt sur la fortune»

Entretien

S’il a quitté le directoire de la Banque centrale européenne (BCE) en mai 2019, Peter Praet n’a pas pris sa retraite, collaborant toujours à divers centres de recherche universitaires et groupes de réflexion liés au FMI et à la Commission européenne. L’ancien économiste en chef de l’institut d’émission de la zone euro reste une voix qui compte – pas seulement en Belgique. Et c’est pourquoi le Conseil central de l’économie, qui a lancé un cycle de webinaires publics sur la réforme des règles budgétaires européennes, lui a proposé de donner la conférence de rentrée. Celle-ci aura lieu en distanciel vendredi en fin de matinée (lire ci-contre). Pour les lecteurs du Soir, Peter Praet en offre plus qu’un avant-goût dans l’entretien qu’il nous a accordé.