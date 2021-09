Tour de Grande-Bretagne: Hayter fait coup double, Van Aert perd la tête à cause d’une chute

Ethan Hayter (INEOS Grenadiers) a remporté jeudi la 5e étape du Tour de Grande-Bretagne (2.Pro). Après 152,2 kilomètres entre Alderley Park et Warrington, le Britannique s’est imposé au sprint devant l’Italien Giacomo Nizzolo (Qhubeka NextHash) et le Britannique Daniel McLay (Arkéa-Samsic). Vainqueur la veille de l’étape reine, Wout van Aert n’a pas pu participer au sprint en raison d’une chute survenue devant lui à quelques hectomètres du but et a dû céder son maillot de leader à Hayter.

Un groupe de cinq coureurs a animé la journée avec les Britanniques Jacob Scott, Daniel Bigham, Leon Mazzone ainsi que l’Américain Christopher Blevins et le Canadien Nickolas Zukowsky. Zukowsky, Bigham et Blevins ont été repris à 1500 mètres de la ligne.

Plus véloce, Hayter a réglé ses concurrents pour signer, à 22 ans seulement, son 9e succès chez les professionnels, lui qui vient de remporter le Tour de Norvège.