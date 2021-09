Vanheusden, De Ketelaere... Face à la Biélorussie, Roberto Martinez ne pouvait pas faire plaisir à tout le monde

Présent durant tout le rassemblement, Zinho Vanheusden n’aura finalement pas eu l’occasion de jouer avec les Diables rouges. Roberto Martinez a encore besoin de certitudes et le contexte biélorusse ne lui a pas permis de remanier totalement une équipe déjà très affaiblie par les forfaits de ses cadres. La révolution tant espérée en défense attendra encore...

Mercredi soir, Zinho Vanheusden espérait secrètement recevoir, à son tour, une chance de gratter quelques minutes avec les Diables rouges. Les deux victoires acquises en Estonie et face à la République tchèque permettaient à Roberto Martinez d’avoir l’esprit un peu plus libéré (a priori) avant d’affronter la Biélorussie, et nombreux sont ceux, supporters comme journalistes, qui pensaient voir l’ancien défenseur du Standard titulaire en défense.