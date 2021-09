Surfer sur les sites des services publics sans entamer son forfait data

La semaine dernière, la Cour européenne de justice a remis en cause la pratique commerciale du zero rating que l’on retrouve dans les offres de certains opérateurs télécoms. Elle consiste à rendre les abonnements mobiles plus attractifs en permettant aux clients d’utiliser certaines applications « gratuitement », c’est-à-dire sans que les données consommées ne soient décomptées de leur forfait data. La plus haute juridiction a estimé que c’était contraire au principe de la neutralité du Net puisque cela favorisait un trafic internet par rapport à un autre. C’est pourtant sur cette piste-là que le secrétaire d’Etat à la digitalisation, Mathieu Michel, planche actuellement en vue de donner un accès gratuit à un certain nombre de sites des pouvoirs publics.