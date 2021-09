Bande dessinée: Fup, l’oiseau qui donne du fouet à la rêverie

Pépé Jake et Canadèche dans un coucher de soleil beau comme les lumières du sud. - Tishina.

Désert de Mojave. Johnny se crashe aux commandes d’un chasseur à réaction. Il ne verra pas son fils grandir. Sa mère non plus. Trois ans plus tard, Gabrielle coule à pic dans les eaux du barrage de Plomane où l’on pêche l’ouïe-bleue. Un oiseau a tout vu de la scène. Le petit Jonathan Adler Makhurst II, que son Pépé whisky appelle Titou, va garder gravée en lui l’image de ce volatile majestueux, beau comme un cygne…

Fup est un petit bouquin cavaleur qui trace un beau bordel dans l’imaginaire du lecteur. De la lumière intérieure de l’écrivain Jim Dodge jaillissent des visions folles de chercheurs d’or, de têtes brûlées, de coups de poker du samedi soir à Nevada City. L’aventure bondit au bout de chaque ligne comme le saumon qui remonte le courant vers les zones de frai.