Bourse de Bruxelles - Les marchés ont réduit leurs pertes après les annonces de la BCE

Les annonces modérées de la BCE permettaient aux indices européens de repasser dans le vert jeudi après-midi, l'indice BEL 20 restant toutefois à la traine et dans le rouge. Après être repassé sous les 4.200 points, il ne cédait plus que 0,33 pc à 4.215,88 points avec 9 de ses éléments en baisse, KBC (71,90) et Telenet (31,40) étant finalement inchangées. Il était freiné par son poids-lourd AB InBev (48,92) qui perdait 1,56 pc en compagnie de UCB (92,68), négative de 1,72 pc.

Solvay (110,10) et Galapagos (50,64) reculaient de 0,45 et 0,94 pc, arGEN-X (283,00) regagnant 0,18 pc. Ageas (41,34) se repliait de 0,91 pc, Aperam (50,98) et Umicore (53,60) abandonnant 1,28 et 1,00 pc. Sofina (365,00) et Elia (106,10) valaient finalement 0,61 et 0,38 pc de plus que mercredi, Ackermans (152,20) et GBL (96,10) gagnant 0,66 et 0,61 pc tandis que Colruyt (47,61) perdait 1,08 pc. Proximus (16,95) était négative de 0,12 pc, Orange Belgium (19,48) et Bpost (8,10) cédant par ailleurs 0,51 et 0,25 pc.

Bekaert (38,44) et Tessenderlo (33,30) abandonnaient 1,1 et 1 pc, Kinepolis (46,80) et Econocom (3,28) cédant 1 pc alors que Barco (19,84) et Roularta (15,40) étaient positives de 1,3 et 2 pc. Sipef (51,40) et Solvac (120,50) étaient en hausse de 2,4 et 2,1 pc, Balta (2,50) remontant de 2 pc. Oxurion (1,80) chutait de 2,9 pc tandis que Bone Therapeutics (1,59) et Biocartis (4,01) se dépréciaient de 1,2 pc chacune contrairement à Hyloris (13,85), positive de 1,1 pc.