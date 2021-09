David Diop, Bernard Pivot… Les Livres du Soir en bref

La porte du voyage sans retour **

David Diop

Partir au Sénégal pour découvrir des plantes, et rencontrer des hommes: l’expédition de Michel Adanson participe du colonialisme, de l’esclavagisme et de l’esprit des Lumières. Lui-même est pétri de contradictions. La lumière viendra peut-être de Maram, la femme qu’il faut retrouver pour tout expliquer – et ne rien comprendre vraiment. Sans la puissance de Frère d’âme, son précédent roman, celui-ci confirme l’originalité de David Diop. (P.My)

Seuil, 252 p., 19 €, ebook 13,99 €

Milwaukee Blues **

Louis-Philippe Dalembert