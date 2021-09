Avec trois films présentés sur le Lido, l’acteur et metteur en scène italien, 62 ans, est une des personnalités incontournables de cette Mostra. Un festival où il parvient encore à surprendre, dessinant la trajectoire de personnages encore inédits pour lui.

Toni Servillo: «Un rôle que je pourrais encore attendre et que j’espère voir arriver avant qu’il ne soit trop tard, c’est une grande histoire d’amour». - Photo News.

portrait

Comme Paolo Sorrentino, un des réalisateurs qui lui a offert des rôles clés au cinéma, il ne quitte pas son cigare lorsqu’il répond aux questions des journalistes. Ça lui donne une prestance, une allure de grand prince que l’on pourrait croire tout droit sorti de La grande Bellezza. « Mais les miens sont meilleurs que les siens », plaisante l’intéressé avec un grand sourire qui ne le quitte pas non plus et qui le rend immédiatement sympathique.