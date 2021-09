Briller en D1B puis en D1A, ce n’est pas toujours chose aisée pour les attaquants

En cours d’exercice

Dante Vanzeir et Denis Undav. Il est encore trop tôt pour se positionner définitivement mais, force est de constater que le début de saison du Belge et de l’Allemand est très prometteur. Après avoir permis à l’Union Saint-Gilloise d’être championne en D1B, ce duo effraie déjà les défenses de D1A. En six rencontres disputées, Dante Vanzeir a inscrit 5 buts – dont un triplé contre le Standard -, alors que Deniz Undav a fait trembler les filets à 4 reprises.

Les réussites

Laurent Depoitre. Le géant belge, auteur de 14 buts en D1B en 2012-2013, a permis à Ostende de remonter au sein de l’élite. Une belle saison ensuite avec les Côtiers en D1A (5 buts, 6 assists), avant de donner un nouvel élan à sa carrière à Gand, où il sera champion de Belgique, puis de partir à l’étranger.