Six vaccinés sur dix pour le pass sanitaire dans l’horeca

A Bruxelles, les vaccinés se montrent plus enclins à une extension de l’outil pour les activités intérieures et même au travail et à l’école selon le dernier baromètre de la motivation. La fracture avec les non-vaccinés est réelle.

Les vaccinés bruxellois sont beaucoup plus favorables à une utilisation du CST plus large que les vaccinés wallons et flamands. - EPA-EFE.

La patience des vaccinés s’amenuise de jour en jour. Voilà un des constats du dernier baromètre de la motivation mis en place par des chercheurs l’université de Gand, l’UCLouvain et l’ULB. Et dans ce contexte, la mise en place d’un Covid Safe Ticket est perçue positivement par les vaccinés qui sont 60 % à penser qu’il pourrait même être utile dans l’horeca même s’ils ne demandent pas une extension de son utilisation à n’importe quel secteur. « Les vaccinés interrogés sont favorables à une utilisation ciblée et sélective, notamment dans des contextes où la santé et la sécurité ne peuvent être garanties sans recourir au CST, explique Olivier Klein, professeur de psychologie sociale à l’ULB. Par exemple, ils privilégient son utilisation lors des grands événements, des voyages et de la vie nocturne, mais beaucoup moins pour le travail, dans les écoles secondaires, ces préférences restant stables par rapport à août 2021. »