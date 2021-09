Fête de la BD: quatre semaines dans les bulles du 9e Art

Que serait Bruxelles sans son building Tintin, ses temples de la bande dessinée, ses fresques murales dédiées au 9e Art et sa Fête de la BD ? Alors pandémie ou pas, impossible de faire l’impasse sur le rendez-vous annuel des bédémaniaques. Rappelons que si l’édition 2020 n’avait pas été annulée, elle avait été délocalisée dans la gare maritime de Tour et Taxis par précaution sanitaire. Un an plus tard, Bruxelles est encore en zone rouge et à situation particulière, solution particulière : la fête se déclinera dans une formule adaptée.

L’hommage rendu à la bande dessinée ne se déclinera pas sur trois jours mais sur quatre semaines, aux quatre coins de la ville. Du 10 septembre au 10 octobre, les événements se dérouleront en divers endroits comme le Centre Belge de la Bande Dessinée, mais aussi le musée BELvue et certains parcs et galeries de la capitale.